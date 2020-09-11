دعم مربي الماشية ورشة العمل الثانية بزراعة الشرقية

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ورشة عمل بعنوان "دعم مربي الماشية بقروض ميسرة من صندوق التنمية الزراعي" والتي انعقدت بالصالة الإرشادية بمشتل الفرع وبالتنسيق مع مكتب الوزارة بمحافظة القطيف ومكتب صندوق التنمية الزراعة بالمحافظة، بحضور أكثر من 27 مربيا من المتقدمين للاستفادة من البرنامج من عدة محافظات مثل الخبر والجبيل، والقطيف، والخفجي، وقرية العليا. واستعرضت الورشة عدة محاور منها العناية بالماشية من ناحية التربية والتغذية، والعناية الصحية لقطيع الماشية والتحصينات، وإجراءات صندوق التنمية الزراعي والشروط والمستندات المطلوبة، وكيفية الاستفادة من برنامج القروض المدعومة. وأبان مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن برنامج تطوير ودعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، كما أن هذه الورشة خصصت للذين سبق أن سجلوا طلباتهم أو للراغبين من الاستفادة من هذا البرنامج، وأن حضورها شرط للحصول على القرض المقدم من الصندوق. محاور الورشة - العناية بالماشية من ناحية التربية والتغذية. - العناية الصحية لقطيع الماشية والتحصينات. - إجراءات صندوق التنمية الزراعي. - كيفية الاستفادة من برنامج القروض المدعومة.



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