السعودية اليوم / سلطات الاحتلال تهدم 389 منزلا فلسطينيا منذ بداية جائحة "كورونا"



القدس المحتلة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 389 مبنى فلسطينيا منذ بداية جائحة "

وأعلن تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم أن قوات الاحتلال كانت تهدم ما يعادل 65 مبنى شهرياً، وهو يعتبر أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم خلال أربعة أعوام.

وأوضح التقرير أن سلسلة الهدم تركت 442 فلسطينيًا دون مأوى خلال الفترة المذكورة، الأمر الذي عرض عددا كبيرًا منهم للمخاطر المرتبطة بالوباء، مشيراً إلى أنه تم تهجير 205 أشخاص خلال شهر أغسطس وحده، وأن هذا العدد يفوق من هُجروا في شهر واحد منذ يناير 2017.

واوضح التقرير الأممي إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بهدم 50 مبنى كانت قد أُعطيت للفلسطينيين كمساعدات إنسانية، الأمر الذي ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفا على الإطلاق .

//انتهى//

16:50ت م

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القدس المحتلة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 389 مبنى فلسطينيا منذ بداية جائحة " كورونا " في الفترة ما بين مارس، وحتى أغسطس الماضي.وأعلن تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم أن قوات الاحتلال كانت تهدم ما يعادل 65 مبنى شهرياً، وهو يعتبر أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم خلال أربعة أعوام.وأوضح التقرير أن سلسلة الهدم تركت 442 فلسطينيًا دون مأوى خلال الفترة المذكورة، الأمر الذي عرض عددا كبيرًا منهم للمخاطر المرتبطة بالوباء، مشيراً إلى أنه تم تهجير 205 أشخاص خلال شهر أغسطس وحده، وأن هذا العدد يفوق من هُجروا في شهر واحد منذ يناير 2017.واوضح التقرير الأممي إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بهدم 50 مبنى كانت قد أُعطيت للفلسطينيين كمساعدات إنسانية، الأمر الذي ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفا على الإطلاق .//انتهى//16:50ت م0081

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