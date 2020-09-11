السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يرعى حفل الوفاء "الافتراضي" الـ 41 للمتقاعدين



جدة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

يرعى معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي يوم الاثنين المقبل ، حفل الوفاء 41 ، لتكريم المتقاعدين من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وموظفات ، عبر منصة زووم.

وأكد وكيل الجامعة المكلف الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، أن الجامعة تحرص سنويًا على تكريم المتقاعدين والمتقاعدات بتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي رئيس الجامعة الذي يحرص على تكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال سنوات العمل من أدوار جليلة في نهضة الجامعة ونجاح المسيرة العلمية والتعليمية .

يذكر أن حفل تكريم المتقاعدين يقام افتراضياً الساعة الـ11 صباحاً "عن بعد لهذا العام ، تطبيقاً للاحترازات الصحية والتدابير الوقائية .

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16:48ت م

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