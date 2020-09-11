ثقافي / مكتبة الملك فهد العامة بجدة تُشارك في المؤتمر الدولي الـ18 لذوي الإعاقة البصرية



جدة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

تستعد مكتبة الملك فهد العامة بجدة ، ممثلة في مكتبة المبصرين ، للمشاركة في المؤتمر الدولي الثامن عشر لذوي الإعاقة البصرية لهذا العام ، الذي يُقام غداً ، في بولندا .

وتُشارك المكتبة بورقة عمل عن مساهمات المكتبة في خلق بيئة ثقافية معرفية لمجتمع ذوي الإعاقة البصرية ، يقدّمها الدكتور ماجد الحارثي.

يُذكر أن المؤتمر يعد حدثاً سنوياً يُشارك به العديد من المؤسسات الدّولية ذات العلاقة وكذلك الأفراد ، وسيتم بث الحدث في جميع أنحاء العالم لأول مرة ، وترجمته إلى تسع لغات منها العربية.

//انتهى//

16:48ت م

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