السعودية اليوم / شرطة القصيم: القبض على شخصين تورطا بانتحال صفة رجلي أمن وسلب العمالة الوافدة



بريدة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنين اثنين، في العقد الخامس من عمرهما، تورطا بعدد من الجرائم، تمثلت بانتحال صفة رجلي أمن، وسلب العمالة الوافدة والاستيلاء على ما معهم من أموال، حيث ضبط بحوزتهما مبلغ (30000 )ريالٍ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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16:46ت م

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