السعودية اليوم / طائرة استطلاع إسرائيلية تنتهك سيادة اجواء الجنوب اللبناني



بيروت 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

عاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الاجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت في أجواء قرى العرقوب، وحاصبيا، وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ جنوب لبنان ، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة .

// انتهى //

15:18ت م

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