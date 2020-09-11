السعودية اليوم / أمانة تبوك تنفذ 1746 جولة رقابية خلال أسبوع



تبوك 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 1746 جولة رقابية, ضمن الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية المستمرة التي تنفذها الأمانة بالمنطقة , بهدف المحافظة على الصحة العامة ، وضبط جودة جميع ما يقدم للمستفيدين .

وشملت الجولات الرقابية جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ، ومحلات الحلاقة، والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والسياحية،

ونتج عن الجولات ضبط 238 مخالفة في بعض المنشآت وتوجيه 423 إنذار لمنشآت أخرى ، مع تطبيق الغرامات على من لم يلتزم بالإجراءات البلدية المعتمدة, وإتلاف 300 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفيما يخص أعمال الإصحاح البيئي فقد قامت أمانة المنطقة خلال تلك الفترة برفع ما يفوق الـ 7000 طن من النفايات، و تعقيم وتطهير ما يزيد عن 1200 موقع، ضمن اهتمامها بالنظافة العامة في شوارع ومتنزهات المنطقة.

وأكدت أمانة تبوك أنها مستمرة في تكثف عمليات الرقابة ، حيث تتولي الفرق الميدانية متابعة تنفيذ الملاحظات أولا بأول ومتابعة المنشآت في زيارات يومية مستمرة بهدف إحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت التجارية بالمنطقة بجميع أنواعها وتصنيفاتها فيما يتعلق بالصحة العامة .

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطاً مشبوهاً من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

// انتهى //

15:14ت م

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