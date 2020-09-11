

جازان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

أكدت صحة جازان أن عدد المستفيدين من خدمات الفحص الموسع عبر عيادات "تطمن"، ومراكز "تأكد"، في منطقة جازان بلغ قرابة 80,000 مستفيد وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن .

وأبانت أن عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" بلغ أكثر من 34,822 مستفيد تمت خدمتهم عبر 9 عيادات موزعة في كافة محافظات المنطقة، في حين بلغ عدد لمستفيدين من مراكز "تأكد" أكثر من 45,178 مستفيد عبر 8 مراكز في المنطقة منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون من أعراض تنفسية مثل: "ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاسة الشم والتذوق" وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق (صحتي).

// انتهى //

15:08ت م

0065





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 80 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن ومراكز تأكد في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.