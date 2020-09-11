السعودية اليوم / أمين منطقة الباحة يتفقد بلدية محافظة القرى



الباحة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

قام أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس, بجولة تفقدية لبلدية محافظة القرى، رافقه خلالها وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالعزيز المالكي.

وبدأت الجولة بالوقوف على المشاريع والمرافق والخدمات البلدية بمحافظة القرى, والتقى بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي, وعدد من المستثمرين والمواطنين.

وفي ختام الجولة بين أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن زياراته الميدانية لمحافظات المنطقة تأتي للوقوف ميدانياً على المشروعات والخدمات البلدية والاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين في سبيل تهيئة كافة المرافق البلدية، والتأكد من توفر وجاهزية جميع الخدمات البلدية المقدمة ، موجهاً رؤساء ومسؤولي البلديات بمحافظة القرى بسرعة إقفال المشروعات الجاري تنفيذها حالياً.

// انتهى //

14:41ت م

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