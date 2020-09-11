شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد موسم صرام تمور الأحساء ينطلق غداً والان نبدء بالتفاصيل

ينطلق غداً مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2020م، الذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وذلك في مدينة الملك عبدالله للتمور في محافظة الأحساء.

وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم، أن المزاد شهد الأسبوع الماضي ورود حمولات من بواكير قطف ثمار تمور من نوع الشيشي والخلاص من المزارع التي تدخل في موسم الصرام مبكراً، مشيراً إلى ارتفاع نسبي في أسعار التمور الأمر الذي يعطي مؤشرات إيجابية واعدة لموسم تمور ناجح من حيث الكميات والجودة.

بدوره شدد مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل، بأن اللجان التنفيذية للمزاد وضعت آلية استقبال للمزارعين وكميات التمور المحملة، بحسب ما تؤكده الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، والتي أقرتها وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه سيتم دخول المركبات المحملة بالتمور إلى مسارات المزاد وفق آلية التباعد الجسدي ومنع التجمع أو التزاحم خلال المزاد.

وأضاف بأن المزاد سيعمل على فترين صباحية ومسائية بهدف تخفيف الضغط والتزاحم خلال المزاد مشدداً على أن لبس "الكمامة" شرطاً للدخول وممارسة البيع والشراء، كما ستقوم المدينة بتأمين كافة اللوازم الوقائية من معقمات وعمليات تطهير للموقع ولدورات المياه بشكل دوري خلال اليوم الواحد، إضافة إلى توسيع دائرة المزاد ليكون بوقت واحد على جميع الأجنحة والمسارات، لمنع الازدحام وتخفيف التجمعات.

وأفاد المهندس السماعيل إلى أن المزاد يمنع استقبال التمور المعبأة في عبوات كرتونية "قديمة أو رديئة" وغير صالحة للاستخدام، لعدم مطابقتها لمواصفات صحة البيئة، مؤكداً أن اللجنة تسعى من خلال إقرار هذا التنظيم إلى تعزيز الخطوات التطويرية لموسم الصرام تدعيماً لمكانة التمور بالأحساء من حيث الجودة والسعر والتداول.