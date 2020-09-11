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لماذا تستحق هذه الماسة 112.5 مليون ريال؟
قطعة نادرة خالية من العيوب
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قد تصبح هذه الماسة النادرة التي يبلغ وزنها 102.39 قيراط واحدة من أغلى الأحجار التي تباع في مزاد على الإطلاق، حيث من المتوقع أن تعرضها دار سوثبي الشهر المقبل.
وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فإن دار مزادات سوثبي Sotheby رفضت تقديم تقدير ما قبل البيع، إلا أن الماس من نفس الحجم والجودة اجتذب في السابق عروض أسعار وصلت إلى 30 مليون دولار أي ما يوازي 112.5 مليون ريال.
مواصفات الماسة الثمينة:
صُقلت هذه الماسة النادرة من حجر يبلغ وزنه 271 قيراطًا تم اكتشافه في أونتاريو، كندا في عام 2018، وقد حقق الحجر البيضاوي الشكل أعلى التصنيفات في كل من القطع واللون والوضوح ووزن القيراط وهي معايير تُعرف باسم 4C والتي يتم من خلالها الحكم على جودة قطعة الماس.
وقد تم تصنيفها على أنها من فئة D color، وهي أعلى تصنيف للماس الأبيض، وتعتبر خالية من العيوب داخليًا وخارجيًا، مما يجعلها من بين أكثر أنواع الألماس نقاوة وشفافية وتماثلًا في العالم.
كما أن هذه القطعة أيضًا تنتمي إلى مجموعة فرعية نادرة من الماس تحتوي على القليل من النيتروجين أو لا تحتوي على نيتروجين على الإطلاق.
وتاريخيًا، لم يظهر مثل هذه القطعة سوى 7 فقط في تاريخ مزادات سوثبي العريق، وكانت أغلاها واحدة تزن 163.41 قيراط، بيعت بمبلغ 33.7 مليون دولار.
وسيتم فتح العطاءات عبر الإنترنت من 15 سبتمبر، حتى 5 أكتوبر، وقال المسؤول عن مزاد المجوهرات في سوثبي، غاري شولر: من الصعب أن نصف كم يعد هذا الحجر نادرًا وجميلًا، ويجذب الماس من هذا العيار اهتمامًا يتجاوز نطاق المجمع التقليدي لهواة الجمع.
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