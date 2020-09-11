رابط التبرع لمتضرري فيضانات السودان بمركز الملك سلمان للإغاثة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرة تطوعية لجمع التبرعات بهدف تقديم الإغاثة العاجلة، للمتضررين من فيضانات السودان.

أوجه صرف تبرعات متضرري فيضانات السودان

وقال المركز إن التبرعات سوف تخدم القطاعات التالية:

• قطاع الأمن الغذائي

• القطاع الصحي

• قطاع الإيواء ( الخيام )

ولفت إلى أنه يمكن المساهمة لدعم متضرري فيضانات السودان بأي مبلغ ابتداءً من 5 ريال سعودي.

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وحتى كتابة هذا الخبر بلغ مجموع التبرعات 3,102,253 ريالًا سعوديًا فيما وصل مجموع المتبرعين 11942 متبرعًا.

تحذير من حملات مشبوهة لدعم متضرري فيضانات السودان

وفي وقت سابق شدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جميع الهيئات والجمعيات بعدم مخالفة الأوامر الصادرة القاضية بأن يكون المركز الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج، مهيباً بالجميع عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها.

تسليم المساعدات لمستحقيها

وأكد المركز في بيان له حرصه على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محلياً ودولياً، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبيناً أن المركز يعمل حتى الآن في 49 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني.

وأوضح أنه قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (donate.ksrelief.org)، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية: البنك السعودي الفرنسي: ‏SA5655000000099088000563، وبنك البلاد: ‏SA6115000999126644880015، ومصرف الإنماء: ‏SA5705000068222222207001 .

ودعا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الراغبين بالتبرع للأشقاء في جمهورية السودان – الذين تعرضت مدنهم ومنازلهم مؤخرًا لكارثة السيول والفيضانات وأوقعت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات – عبر الرابط الإلكتروني كما دعا الراغبين بالاستفسار أو الاطلاع على المزيد من المعلومات إلى الاتصال على الرقم 966920008554+ .