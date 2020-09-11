السعودية | السعودية: 687 إصابة جديدة بكورونا و935 حالة شفاء

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شكرا لقرائتكم السعودية: 687 إصابة جديدة بكورونا و935 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة و935 حالة تعافٍ.
وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 300933 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 4213.
وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 324407 حالات.
وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية الـ5.5 مليون فحص.
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