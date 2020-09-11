، الجيش الأردني: انفجار مستودع الذخائر ناتج عن ارتفاع الحرارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم يسفر عن أي إصابات في الأرواح واقتصر على أضرار مادية

أعلن الجيش الأردني، أن سبب الانفجار الذي وقع فجر اليوم في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء شمالي العاصمة عمان، ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وقال الجيش، في بيان صحفي له اليوم: إن ارتفاع درجات الحرارة أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.

وأكد أنه لم ينجم عن الانفجار أي إصابات في الأرواح واقتصرت على أضرار مادية.الأردن