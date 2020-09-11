فيديو.. أهم خصائص برنامج تيمز للتعامل مع التطبيق باحترافية

2020-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

يتوفر برنامج مايكروسوفت تيمز على العديد من الخيارات والخصائص التي تتيح له التعامل باحترافية وسهولة للاستفادة ما به من خدمات.

ما هو برنامج تيمز ؟

تطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.

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رابط تحميل تطبيق تيمز:

وكانت وزارة التعليم قد دعت الطلاب والطالبات، لتحميل تطبيق تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “استعدادًا لتجربة متميزة في التعليم عن بعد، وحضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي؛ حمّل تطبيق تيمز على جهازك” وأضافت أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

طريقة استخدام تطبيق تيمز:

وبعد تحميل تطبيق تيمز يتم إنشاء حساب جديد، ثم اختيار نوع الحساب، ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، ثم إدخال كلمة السر، ثم اتباع التعليمات للدخول للفصول الافتراضية.

خيارات برنامج تيمز

ويمكن تعديل العديد من خيارات برنامج تيمز مثل اللغة وذلك من خلال الدخول على الإعدادات واختيار اللغة العربية من بين القائمة المدرجة في البرنامج ومن ثم إعادة تشغيل التطبيق للحصول على واجهة التشغيل باللغة العربية.



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