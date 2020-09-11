تعليم تبوك يعتمد برنامج الاحتفاء بـ اليوم الوطني الـ90

2020-09-11

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

اعتمد مدير تعليم تبوك برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ90 تحت شعار همّة حتى القمّة الذي سينفذ في جميع مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات في الفترة من 3 إلي 10 / 1442/2هـ.

مناسبة وطنية غالية

ويهدف الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقا من ترسيخ مرتكزات رؤية المملكة (2030) ومضامينها في تعميق الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى طلاب وطالبات.

Advertisements

الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب ومنسق المشروع د. عبدالله الحارثي أن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني تتضمن (20) نشاطًا وفعالية متنوعة يتم تنفيذها خلال الاحتفاء بالمناسبة في المدارس كافة ومقرات إدارة التعليم، من أبرزها تنفيذ أوبريت على مستوى المنطقة بعنوان (للقمة يا وطن) وزيارة سمو أمير المنطقة (طلاب – وطالبات) و (تبوك تُنشد للوطن) والتأكيد على أهمية تجديد العلم السعودي على مباني الإدارة و مدارسها.

كما تتضمن الخطة تجهيز مبنى الإدارة العامة ومبنى مقر إدارة النشاط ومركز التدريب الكشفي باللوحات والإضاءات الخاصة بهذه المناسبة، وكتابة رسائل إلي جنود الوطن القطاعات العسكرية، الصحة، التعليم ” من خلال كتابات الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم، ورسائل صوتية للوطن (طلاب وطالبات ذوي الإعاقة) ومشاركة تطوعي تعليم تبوك ” بنين – بنات ” في الأعمال التطوعية مع القطاعات الأخرى للسيطرة والحد من انتشار فيروس Covid-19 .

كما تشمل الفعاليات إنشاء حائط إلكتروني بعنوان مشاعر ولاء، وإنتاج مواد فيلمية قصيرة تجسد ابتهاج المجتمع التعليمي بهذه المناسبة الغالية.

شارك الخبر







