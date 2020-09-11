فيديو.. تعديل خصائص وخيارات الفرق في برنامج تيمز

2020-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التعليم مقطع فيديو يتضمن خصائص وخيارات الفرق والقنوات التي يحتاجها المعلمون والمعلمات في برنامج تيمز.

خصائص الفرق والقنوات في برنامج تيمز

ويتم الوصول إلى هذه الخصائص من تبويب الفرق حيث تظهر لنا كافة الفرق التي تم إنشاؤها أو الانضمام إليها وبالوقوف على اسم الفريق تظهر مجموعة من الأدوات والخصائص يتم من خلال إدارة الفريق.

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ويمكن إضافة أعضاء من قائمة الأعضاء وكذلك إضافة القنوات من خلال قائمة القنوات وهكذا وبالدخول إلى الإعدادات يمكن تغيير خصائص كل قناة أو فريق بطريقة سهلة.

آلية إعداد الدرس المتزامن في برنامج تيمز

وكانت وزارة التعليم كشفت في وقت سابق عن آلية إعداد الدرس المتزامن للمعلمين والمعلمات في برنامج مايكروسوفت تيمز من خلال منصة مدرستي.

وأوضحت وزارة التعليم، في مقطع فيديو عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك يتم من خلال أداة التقويم أو من خلال أداة الفرق، كذلك يمكن جدولة اجتماع جديد وإنشاء اجتماع بجدولة معينة، ومن خلال أداة الفرق الاطلاع على الفريق وجدولة اجتماع الآن، ويعني ذلك بداية درس لهذا الفصل.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا:

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

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