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قررت موريتانيا، فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية الاعتيادية ابتداء من الليلة؛ وذلك بعد قرابة ستة أشهر من إغلاقه ضِمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وألزمت الشركة المسيرة للمطار، كل الشركات الراغبة في تسيير رحلات إلى نواكشوط، باحترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وكانت "الموريتانية للطيران" قد أعلنت -قبل أيام- استئناف رحلاتها الاعتيادية إلى الدول الإفريقية المجاورة لموريتانيا.
يُذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت أجواءها منتصف مارس الماضي؛ وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.موريتانيا
ابتداء من الليلة.. موريتانيا تُعيد فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-11
قررت موريتانيا، فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية الاعتيادية ابتداء من الليلة؛ وذلك بعد قرابة ستة أشهر من إغلاقه ضِمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وألزمت الشركة المسيرة للمطار، كل الشركات الراغبة في تسيير رحلات إلى نواكشوط، باحترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وكانت "الموريتانية للطيران" قد أعلنت -قبل أيام- استئناف رحلاتها الاعتيادية إلى الدول الإفريقية المجاورة لموريتانيا.
يُذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت أجواءها منتصف مارس الماضي؛ وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
02:31 PM
بعد 6 أشهر من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من كورونا
قررت موريتانيا، فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية الاعتيادية ابتداء من الليلة؛ وذلك بعد قرابة ستة أشهر من إغلاقه ضِمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وألزمت الشركة المسيرة للمطار، كل الشركات الراغبة في تسيير رحلات إلى نواكشوط، باحترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وكانت "الموريتانية للطيران" قد أعلنت -قبل أيام- استئناف رحلاتها الاعتيادية إلى الدول الإفريقية المجاورة لموريتانيا.
يُذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت أجواءها منتصف مارس الماضي؛ وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.
، ابتداء من الليلة.. موريتانيا تُعيد فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية ،
المصدر : الخليج 365
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