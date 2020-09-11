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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 77842 حالة.
وكشفت الوزارة في بيان لها، اليوم، عن شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68462.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.الإمارات فيروس كورونا الجديد
الإمارات تسجل 931 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-11
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 77842 حالة.
وكشفت الوزارة في بيان لها، اليوم، عن شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68462.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
01:44 PM
شفاء 517 حالة يرفع الإجمالي إلى 68462
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 77842 حالة.
وكشفت الوزارة في بيان لها، اليوم، عن شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68462.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
، الإمارات تسجل 931 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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