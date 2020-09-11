اخبار السعوديه

الإمارات تسجل 931 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - شفاء 517 حالة يرفع الإجمالي إلى 68462

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 77842 حالة.

وكشفت الوزارة في بيان لها، اليوم، عن شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68462.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.الإمارات فيروس كورونا الجديد

الإمارات تسجل 931 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-09-11

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 77842 حالة.

وكشفت الوزارة في بيان لها، اليوم، عن شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68462.

Advertisements

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442

01:44 PM

شفاء 517 حالة يرفع الإجمالي إلى 68462

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 77842 حالة.

وكشفت الوزارة في بيان لها، اليوم، عن شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68462.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

، الإمارات تسجل 931 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 931 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا