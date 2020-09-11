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ألمانيا: 1484 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات وصل إلى 256 ألفاً و850 حالة والوفيات 9342

سجّل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم، 1484 إصابة جديدة بفيروس المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى 256 ألفاً و850 حالة، وبلغ عدد الوفيات 9342 حالة، بزيادة قدرها حالة واحدة مقارنة بأمس الخميس، كما بلغ عدد المتعافين 230 ألفاً و600 حالة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد

ألمانيا: 1484 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-09-11

سجّل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم، 1484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى 256 ألفاً و850 حالة، وبلغ عدد الوفيات 9342 حالة، بزيادة قدرها حالة واحدة مقارنة بأمس الخميس، كما بلغ عدد المتعافين 230 ألفاً و600 حالة.

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11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442

01:43 PM

إجمالي الإصابات وصل إلى 256 ألفاً و850 حالة والوفيات 9342

سجّل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم، 1484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى 256 ألفاً و850 حالة، وبلغ عدد الوفيات 9342 حالة، بزيادة قدرها حالة واحدة مقارنة بأمس الخميس، كما بلغ عدد المتعافين 230 ألفاً و600 حالة.

، ألمانيا: 1484 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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