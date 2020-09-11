شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. معلم يبدع مع طلابه ويحول منزله لفصل دراسي عن بعد بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):في تجربة مثيرة للإهتمام ، استطاع معلم تحدي الظروف الإستثنائية للعام الدراسي الحالي وخلق جو تفاعلي مع طلبه عن بعد بعدما حول منزله لفصل دراسي .
وأظهر مقطع فيديو كيف يشرح معلم الرياضيات أحمد البدر بإبتدائية عبد الله بن عباس بالأحساء للطلاب بنشاط وهمة وكأنهم معه حتى تعالت أصواتهم بالمشاركة والتفاعل .
وكان معلم آخر قد أبهر أولياء الأمور والطلاب بإلتزامه بمواعيد الدروس عن بعد أثناء خضوعه لجلسة الغسيل الكلوي .
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