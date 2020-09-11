شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» تحذر من 4 عواقب خطيرة لتجاوز السرعة المحددة للطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة من مخاطر تجاوز السرعة المحددة للطريق . حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة من مخاطر تجاوز السرعة المحددة للطريق . وأكدت " المرور " أن تجاوز السرعة المحددة يسبب المخاطر التالية : 1- زيادة شدة الإصطدام في الحوادث . Advertisements 2- عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع أي طارئ . 3- فقدان السيطرة على المركبة . 4- صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين .

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