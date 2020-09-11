شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عالم يوضح متى انقسمت صخرة تيماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح العالم الجيولوجي، الدكتور عبد العزيز بن لعبون، معلومات تتعلق بانقسام صخرة تيماء.

وذكر أن الصخرة التى يعود عمرها لأكثر من 400 مليون عاما، مضيفا أنها انقسمت قبل أن يبدأ الإنسان القديم بالرسم عليها.

واستشهد على صحة حديثه بالشكل الحالي التى تظهر عليه الصخرة، مضيفاً أن الإنسان كان يستخدم الصخر كعلامات تدلهم على الطرق.