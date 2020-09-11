شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عالم يوضح متى انقسمت صخرة تيماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح العالم الجيولوجي، الدكتور عبد العزيز بن لعبون، معلومات تتعلق بانقسام صخرة تيماء.
وذكر أن الصخرة التى يعود عمرها لأكثر من 400 مليون عاما، مضيفا أنها انقسمت قبل أن يبدأ الإنسان القديم بالرسم عليها.
واستشهد على صحة حديثه بالشكل الحالي التى تظهر عليه الصخرة، مضيفاً أن الإنسان كان يستخدم الصخر كعلامات تدلهم على الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عالم يوضح متى انقسمت صخرة تيماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.