شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. «الزعاق» يبشر بسُحب «وسوم الوسم» في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية أن السحب التي تشهدها المملكة هذه الأيام تسمى " وسوم الوسم " ولها دلالات معينة .

وقال " الزعاق " في فيديو له أن تلك السحب تنقسم إلى نوعين ، الأول السحب الماطرة وهي التي تشهدها المملكة هذه الأيام .

والنوع الثاني هو السحب الكاشفة أي التي تكشف حالة الموسم القادم من حيث الرياح وسرعتها وحجم الأمطار ونحو ذلك ، وهي سحب مبشرة بموسم جيد حتى الآن .