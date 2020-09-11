شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. «الزعاق» يبشر بسُحب «وسوم الوسم» في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية أن السحب التي تشهدها المملكة هذه الأيام تسمى " وسوم الوسم " ولها دلالات معينة .
وقال " الزعاق " في فيديو له أن تلك السحب تنقسم إلى نوعين ، الأول السحب الماطرة وهي التي تشهدها المملكة هذه الأيام .
والنوع الثاني هو السحب الكاشفة أي التي تكشف حالة الموسم القادم من حيث الرياح وسرعتها وحجم الأمطار ونحو ذلك ، وهي سحب مبشرة بموسم جيد حتى الآن .
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