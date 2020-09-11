مواطن لُقب بـ “طيار الملوك” وكان أصغر طيار على مستوى العالم

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شهدت مدينة الخبر عام 1936 ولادة أول طيار سعودي في المملكة وهو الطيار “نهار نصار”.

بدأ مشواره في عالم الطيران وهو في عمر 23 عاما، لذلك فهو يعد أصغر طيار على مستوى العالم.

ولُقب بـ “طيار الملوك” نظراً لعمله قائدًا للطائرة الملكية، في عهود الملك سعود، والملك خالد، والملك فيصل، وتوفي في جدة عام 1994.



