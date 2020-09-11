” النمر ” يوضح ما يجب فعله حال شعور أحد الزوجين بألم في القلب أثناء العلاقة الحميمة

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أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، ما يجب فعله حال إحساس أحد الزوجين بألم في القاب أثناء العلاقة الحميمة.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:” إذا أحس أحد الطرفين ألماً في القلب أثناء العلاقة الحميمة فيجب على كلا الطرفين التوقف فوراً بدون مجاملة واستدعاء الإسعاف “.

ووجه النمر نصيحة للشخص الذي يعاني من القلق، قائلا:” يجب ألا يلبس الساعة الذكية التي تراقب نبضات القلب “.

