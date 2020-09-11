ضابط دفاع مدني بالسودان: منذ 40 عاماً والمملكة أول من تساعد المتضررين في بلادي (فيديو)

︎ :

.



أكد أحد ضباط الدفاع المدني في السودان أن المملكة ظلت على الدوام تقدم المساعدات للمتضررين من الكوارث الطبيعة في السودان.

وأوضح، في فيديو متداول بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه طيلة عمله التي استمرت في الدفاع المدني 40 عاماً يشهد بأن المملكة تكون دائماً في مقدمة الدول التي تقدم المساعدات.

وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان أول من قدم المساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان حالياً من خلال توفير الخيام والمواد الغذائية.