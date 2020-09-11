أمر سامٍ بالسماح لـ”أرامكو” بمخاطبة واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات الحكومية

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وافق المقام السامي على السماح لــ”أرامكو السعودية” بالمخاطبة واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات الحكومية، بحكم أنها تمارس أعمالها بصفة تجارية وباستقلالية.
وتضمن الأمر السامي أن تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على قطاع البتروكيماويات وتتخذ ما يلزم في شأنه، خاصة ما يتصل بالإشراف على البرامج الداعمة للصناعة في هذا القطاع.
كما أوكل للوزارة مهمة إصدار التراخيص وتقديم الخدمات ذات الصلة بالقطاع والتحقق من معايير المحتوى المحلي والقيمة المضافة في مجال صناعة البتروكيماويات
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