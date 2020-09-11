فيديو متداول لقائد سيارة يهرب أثناء حديثه مع آخر.. ومصور المقطع يكشف التفاصيل

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الخميس)، مقطع فيديو لشخص يتحدث مع قائد مركبة وأثناء الحديث تفاجأ بتحرك المركبة بشكل غير طبيعي.

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وعلق مصور الفيديو بأن الشخص الذي كان يقف بجانب المركبة قد عرض جواله للبيع عن طريق أحد المواقع الخاصة، وقد تم الاتفاق مع الأخير على شرائه لكنه تفاجأ بسرقته ولاذ بالفرار.

فيما لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.



