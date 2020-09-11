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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الخميس)، مقطع فيديو لشخص يتحدث مع قائد مركبة وأثناء الحديث تفاجأ بتحرك المركبة بشكل غير طبيعي.
وعلق مصور الفيديو بأن الشخص الذي كان يقف بجانب المركبة قد عرض جواله للبيع عن طريق أحد المواقع الخاصة، وقد تم الاتفاق مع الأخير على شرائه لكنه تفاجأ بسرقته ولاذ بالفرار.
فيما لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول لقائد سيارة يهرب أثناء حديثه مع آخر.. ومصور المقطع يكشف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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