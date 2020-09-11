عبد الرحمن بن مساعد: منعي من الكتابة كذبة

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وصف الأمير عبد الرحمن بن مساعد ما يقال عن منعه من الكتابة سابقاً بأمر من إمارة منطقة الرياض بالكذبة.

وكان الأمير عبد الرحمن أعاد عبر حسابه على “تويتر” نشر فيديو من عام 2019م ذكر فيه بأن فيلق القدس شارك في جميع مناطق الصراعات ولم يرم حتى حجرا على إسرائيل و”أنه لا يدعو لذلك”، ولكن يذكرهم بشعاراتهم.

ورد أحد المغردين من إحدى الدول على الأمير عبد الرحمن بأنه ذكر عبارة “لا يدعو لذلك” خوفا من منعه من الكتابة كما حدث معه سابقاً، ليرد الأمير بقوله: “موضوع من يشتمنا من الفلسطينيين لا أدري ما الذي استفزك فيه كي ترد.. أما عن منعي من الكتابة فهذه كذبة أو (عذبة) إن شئت”.