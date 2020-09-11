لم يمنعه مرضه عن عمله.. معلم يتابع الدروس مع طلابه أثناء وجوده في أحد المستشفيات بالخرج (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو متداول، أمس (الخميس)، معلماً يتابع الدروس مع طلابه عبر “منصة مدرستي” على الرغم من مرضه وحضوره إحدى جلسات الغسيل الكلوي بمحافظة الخرج.

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وبدا في الفيديو المعلم وهو منوّم في المستشفى ويمسك هاتفه ويتحدث مع طلابه عن ضرورة أداء الواجبات المدرسية وإرسالها له ليراجعها، مؤكداً أنه سيتابعهم.

وقد حظي الفيديو بتداول واسع وإشادة من جانب المغردين، الذين دعوا له بالشفاء العاجل، فيما شكره آخرون على وفائه لمهنته، إذ لم يمنعه مرضه من مواصلة العمل.



