توضيح من «أبشر» حول «التحديث المشروط» لأرقام الجوال

ردت منصة «أبشر»، أنه لا يمكن تحديث رقم الجوال، والمستفيد خارج المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين: «فقدت الجوال والخط السعودي بمصر والمسجل لدى أبشر ولا أستطيع الدخول على أبشر ولا استلام رسالة رمز التحقق؛ حيث إنني بمصر عالق لظروف كورونا فما العمل برجاء الإفادة».

ورد الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» على موقع «تويتر» قائلًا: «نعتذر لك لا يمكن تحديث رقم الجوال المسجل في منصة أبشر من خارج المملكة ويلزم حضور صاحب الحساب شخصيًا لأحد أجهزة الخدمة الذاتية أو بزيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية».

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