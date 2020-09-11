«المرور السعودي» يحذر من 4 سلوكيات خاطئة أثناء الازدحام

حذر المرور السعودي، من 4 سلوكيات خاطئة لبعض قائدي السيارات، أثناء الازدحام والتكدس المروري.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع «تويتر»: «سلوكيات خاطئة عند الازدحامات»، والتي جاءت كالآتي:

– التنقل من مسار لآخر.

– عدم ترك مسافة آمنة.

– إساءة استخدام منبه المركبة.

– التجاوز من أكتاف الطريق.

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