«المرور السعودي» يحذر من 4 سلوكيات خاطئة أثناء الازدحام

شدد على ضرورة تجنبها..
حذر المرور السعودي، من 4 سلوكيات خاطئة لبعض قائدي السيارات، أثناء الازدحام والتكدس المروري.
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع «تويتر»: «سلوكيات خاطئة عند الازدحامات»، والتي جاءت كالآتي:
– التنقل من مسار لآخر.
– عدم ترك مسافة آمنة.
– إساءة استخدام منبه المركبة.
– التجاوز من أكتاف الطريق.
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