رسميًا.. ضوابط استقدام العمالة البنغالية وفق اشتراطات وزارة الموارد البشرية

حددت موقف الأعزب والعزباء

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط استقدام العمالة الرجالية من بنجلاديش، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين، مفاده: «ما هي ضوابط استقدام العمالة من بنجلاديش رجالا للأعزب؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع «تويتر» قائلاً: «لا يسمح باستخراج تأشيرة عمالة رجالية بنجالية للأعزب والعزباء ولكن يمسح بإصدار تأشيرة عامل منزلي/ سائق خاص/ ممرض منزلي». اقرأ أيضًا: نساءً ورجالًا.. قرار جديد من وزارة الموارد البشرية لتنظيم «زي» العاملين بالمنشآت

وزارة الموارد البشرية: شرطان لدعم الحقيبة والزي المدرسي

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