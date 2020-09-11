«الخطوط السعودية» تعلق على «عودة الرحلات الدولية آخر سبتمبر»

علقت «الخطوط السعودية»، على احتمالية عودة الرحلات الدولية مرة أخرى، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين: «هل في احتمال تفتح الرحلات الدولية آخر شهر سبتمبر؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «لم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات حتى الآن، وفي حال تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك عبر موقعنا وعبر قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي».

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وأضافت: «توجد رحلات للقاهرة فقط، يُرجى زيارة أبشر واختيار الخدمات الإلكترونية، استعلامات الجوازات، عودة، وفي حال رغبتكم بالاسترجاع يُرجى زيارة وتحديد سبب الاسترجاع «رحلة ملغاة».

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