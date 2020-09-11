تقلبات جوية على مكة المكرمة.. والدفاع المدني: يتوقع 4 تطورات

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة والمهيأة، لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: محافظة الطائف، والجموم، وأضم، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وعرفات، وميسان، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما تشير التوقعات إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: جدة، والقنفذة والليث، وخليص، ورابغ والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتجنب التعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

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وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.

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