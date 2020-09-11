«التأمينات الاجتماعية» تبّشر بصرف تعويضات.. وتعلن مواعيد التسجيل

لمن تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل..
أعلنت المؤسسة العامة للعامة التأمينات الاجتماعية، موعد إعادة التسجيل في نظام التأمينات، وذلك عقب استفسار من أحد المستفيدين مفاده: «هل صحيح أن التأمينات منذ بدأت كورونا لم تحسب؟».
ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر»: «يتم تعليق الاشتراك في نظام التأمينات خلال فترة الدعم، وسيتم إعادة التسجيل بعد انتهاء فترة الدعم».
وتابع حساب التأمينات الاجتماعية: «سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل ولا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة».
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