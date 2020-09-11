«التأمينات الاجتماعية» تبّشر بصرف تعويضات.. وتعلن مواعيد التسجيل

أعلنت المؤسسة العامة للعامة التأمينات الاجتماعية، موعد إعادة التسجيل في نظام التأمينات، وذلك عقب استفسار من أحد المستفيدين مفاده: «هل صحيح أن التأمينات منذ بدأت كورونا لم تحسب؟».

ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر»: «يتم تعليق الاشتراك في نظام التأمينات خلال فترة الدعم، وسيتم إعادة التسجيل بعد انتهاء فترة الدعم».

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وتابع حساب التأمينات الاجتماعية: «سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل ولا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة».

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