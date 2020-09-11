سفير الصين بالسعودية: إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قريبًا

خطط للوصول لـ1.3 مليار جرعة سنويًا
قال سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينج، إنه سيتم إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تطوره بلاده، قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح السفير الصيني (عبر حسابه بتويتر)، أن الشركات الصينية تعمل على رفع القدرة الإنتاجية للقاح «كوفيد – 19».
وأضاف السفير الصيني أنه يمكن الوصول بالإنتاج السنوي لمصنعي شركة سينوفارم، إلى 300 مليون جرعة.
وأشار السفير الصيني إلى أنه سيتم توفير 100 مليون جرعة بنهاية العام الجاري، وأن بناء المرحلة الثانية من مصانع اللقاح ستعزز الإنتاج.
وكشف السفير الصيني أن بناء المرحلة الثانية من المصانع ستستغرق من 3 إلى 6 أشهر، وسيصل الإنتاج إلى 1.3 مليار جرعة.
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