واقعة الطفل المعنَّف «عبدالله».. والدته تبوح بتفاصيل جديدة عن التعذيب

كشفت والدة الطفل المعنَّف «عبدالله»، عن تفاصيل جديدة، حول القصة التي انتشرت، مؤخرًا؛ حيث طالبت بإعادته إلى مقر إقامتها بمصر، مشيرةً إلى أنها حصلت على قرار بالحضانة وقدمته لسفارة المملكة بالقاهرة.

وقالت والدة الطفل في تصريحات لبرنامج «يلا هلا» على قناة روتانا: «لا أعلم لماذا يفعل ذلك مع الطفل، وأعتقد أنه يفعل ذلك ليفطر قلبي على ابني، وهذه ليست المرة الأولى، وذلك بعد انفصالنا منذ فترة».

وأضافت: «أرسل لي تهديدات كثيرة بعد نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهددني بضرب الولد مرة أخرى.. أتمنى رجوع الطفل إلي مرة أخرى، ليعيش معي، فهو صغير جدًا ولا يتحمل كل هذه الضغوطات، فعمره عامين فقط».

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وكان مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد كشف عن أنه تم تحويل الأب الذي قام بتعنيف نجله الصغير بشكل وحشي، إلى الجهة المختصة.

ويأتي ذلك استجابة لما نشرته «عاجل»، بمناشدة طليقة مواطن سعودي إنقاذ طفلها من العنف الذي يتعرَّض له على يد طليقها، الذي يوثقه ويرسله إليها عبر تطبيق «واتساب» من أجل مضايقتها؛ ولإجبارها على الرجوع إليه.

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