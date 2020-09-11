السعودية اليوم / وزارة الصحة الكويتية : شفاء 620 إصابة من فيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية



الكويت 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 620 إصابة من فيروس

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

// انتهى //

13:23ت م

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الكويت 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 620 إصابة من فيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 83660 حالة.وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.// انتهى //13:23ت م0048

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