السعودية اليوم / موريتانيا تعيد فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية



نواكشوط 22 محرم 1442هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

قررت موريتانيا فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية الاعتيادية إبتداء من الليلة، وذلك بعد قرابة ستة أشهر من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من

وألزمت الشركة المسيرة للمطار كافة الشركات الراغبة في تسيير رحلات إلى نواكشوط، باحترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وكانت الموريتانية للطيران قد أعلنت قبل أيام استئناف رحلاتها الاعتيادية إلى الدول الإفريقية المجاورة لموريتانيا.

يذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت أجواءها منتصف مارس الماضي، وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.

// انتهى //

13:20ت م

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نواكشوط 22 محرم 1442هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسقررت موريتانيا فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية الاعتيادية إبتداء من الليلة، وذلك بعد قرابة ستة أشهر من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وألزمت الشركة المسيرة للمطار كافة الشركات الراغبة في تسيير رحلات إلى نواكشوط، باحترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.وكانت الموريتانية للطيران قد أعلنت قبل أيام استئناف رحلاتها الاعتيادية إلى الدول الإفريقية المجاورة لموريتانيا.يذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت أجواءها منتصف مارس الماضي، وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.// انتهى //13:20ت م0047

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