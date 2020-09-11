السعودية اليوم / الإمارات تسجل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوزارة في بيان لها ، اليوم ،إلى شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68,462 .

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

// انتهى //

13:18ت م

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أبوظبي 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 77,842 حالة.وأشارت الوزارة في بيان لها ، اليوم ،إلى شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68,462 .كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.// انتهى //13:18ت م0046

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