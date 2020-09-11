

موسكو 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 102 حالة وفاة بالإضافة إلى 5504 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس (

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 18365 وفاة و1051874 إصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5734 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 868107.

// انتهى //

12:03ت م

0037



موسكو 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 102 حالة وفاة بالإضافة إلى 5504 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 18365 وفاة و1051874 إصابة بالفيروس التاجي.وأضاف البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5734 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 868107.// انتهى //12:03ت م0037

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 5504 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.