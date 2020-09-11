السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تزيل مخططاً مخالفاً بمساحة مليون متر مربع



المدينة المنورة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

أزالت الفرق الرقابية التابعه لأمانة المدينة المنورة بالتعاون مع الجهات الأمنية, مخططاً مخالفاً وغير مرخص بمنطقة أبيار الماشي بمساحة مليون متر مربع, حيث كان مجهزاً للبيع على المواطنين بطريقة غير نظامية , وذلك ضمن جهود الأمانة للمحافظة على الأراضي الحكومية.

وأوضحت أمانة المنطقة أنه تم تجهيز المخطط تمهيداً لبيعه على المواطنين بدون صكوك شرعية, وبدون اخذ تراخيص لبيع المخطط من الجهات المختصة , وعليه باشرت الفرق الرقابية والجهات الأمنية الموقع وتمت إزالة التعديات المقامة بطريقة عشوائية في الموقع.

وأهابت أمانة المدينة المنورة بالمواطنين إلى عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي يتم من خلالها تسويق وبيع الأراضي دون وجود صكوك شرعية، الذي يدخل في إطار التعدي على الأراضي الحكومية.

وشددت الأمانة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأشخاص المعتدين والمسوقين ودعت المواطنين لوقف عمليات شراء وتداول قطع أراض غير نظامية في أي من المخططات العشوائية التي يعلن الاستثمار والبيع فيها قبل التحقق من ملكية الارض ومستنداتها النظامية.

//انتهى//

11:51ت م

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