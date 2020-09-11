السعودية | السفير المعلمي يشارك في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير المعلمي يشارك في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:40 صباحًا, 11 سبتمبر 2020 م المناطق_واس شارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس، في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أقيم افتراضياً بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأعرب معالي السفير المعلمي، عن تمنياته لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 74 البروفيسور تيجاني محمد باندي، بالتوفيق والسداد، مشيداً برئاسته الناجحة للجمعية العامة خلال الدورة الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جائحة كوفيد 19.

يذكر أن الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) تبدأ في 15 سبتمبر.

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