2020-09-11

نتائج القبول المبدئي في المديرية العامة للسجون عبر أبشر للتوظيف

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة (جندي) للرجال.

تعليمات الحضور للمقبولين في المديرية العامة للسجون

وقالت الإدارة إن الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 7:00 صباحًا لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في (حي المربع) (بجانب وزارة النقل) حسب اليوم المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار المستندات التالية:

إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه (ابشر ـ التوظيف).

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.

إحضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقه منها.

إحضار أصل الشهادات الإضافية في حال تقديمها على بوابة (أبشر ـ التوظيف) مع صور منها.

إحضار (4) صور حديثة (مقاس4×6) مكشوف الرأس.

إحضار ملف أخضر علاق توضع فيه جميع المتطلبات السابقة..

ملاحظة هامة:

التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية (لبس الكمام) والتباعد وفق الإجراءات الطبية.

التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.

يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين.

حلاقة شعر الرأس (رقم 4).

وأوضحت أنه لمعرفة أسماء المقبولين في المديرية العامة للسجون اضغط هنا



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