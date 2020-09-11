2020-09-11

تعليمات الحضور للمقبولين في قوات أمن المنشآت عبر أبشر للتوظيف

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعليمات مهمة للمقبولين نهائيًا في قوات أمن المنشآت والتي يجب التقيد بها عند حضور الدورة التدريبية التي تمتد لمدة 3 أشهر متواصلة دون إجازة أو زيارة.

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تعليمات مهمة للمقبولين في أمن المنشآت

وقالت الإدارة إنه يجب التقيد بما يلي:

على جميع المقبولين الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة.

الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة. يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.

يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب، الشماغ، الأدوات الحادة، النظارات الشمسية، وغيرها).

يمنع الدخان وما يتعلق به، ولا يسمح بدخول جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية.

يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.

نظرًا للوضع الراهن وتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج أو زيارة).

رفع مستوى لياقتك البدنية قبل دخول الدورة سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات لا سمح الله.

متطلبات الحضور للمرشحين في أمن المنشآت

م الطلب أو الصنف الكمية 1 بدلة رياضية فنيلة بيضاء سادة كم قصير بنطلون رياضي لون ازرق + قبعة رياضية لون أبيض سادة 6 من كل نوع 2 ملابس داخلية فنيلة كم قصير شكل 7 + سروال قصير + جوارب قطنية اللون أبيض، أسود 12 من كل نوع حد أدنى 3 حذاء حمام بلاستيك بدون قماش عدد 1 4 منشفة للحمام مقاس كبير + منشفة للوجه لون كحلي عدد 2 من كل نوع 5 كمامات طبية 100 حبة 6 حذاء رياضي مخصص للجري والحرص على أن يكون من النوع الجيد للحفاظ على سلامتك واللون أبيض عدد 2 7 مستلزمات شخصية (فرشاة + معجون + عطر + معطر جسم + صابون استحمام سائل + صابون سائل لليدين + معقم يدين صغير + شامبو + مزيل عرق + ليف جسم + أدوات حلاقة للاستخدام الواحد + مقص أظافر بدون سكين + بودر + قفل دولاب صغير + بويه حذاء أسود +فرشة تلميع حذاء عدد معين يكفي لمدة الدورة كاملة 8 بجامة نوم اللون كحلي +شرشف سرير أبيض + بيت مخدة أبيض عدد 2 من كل نوع 9 حلاقة الرأس رقم صفر 10 سجادة صلاة قماش خفيف (يفضل لون كحلي) + حقيبة متوسطة الحجم لون أسود (علاقي) عدد 1

المستندات المطلوبة من المقبولين في أمن المنشآت

وقالت الإدارة إن كل المرشحين في قوات أمن المنشآت عليهم إحضار ما يلي:

أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها). صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 4 صور). إحضار آيبان لحساب بنكي مصدق (أن يكون مفعلًا ومحدثًا). عدد 1 دفتر (100) ورقة + عدد 2 قلم أزرق + ملف علاقي أخضر. الحضور للمركز بلبس الرياضة المطلوب في فقرة (1) من المتطلبات لدخول الدورة. كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم (10). في حال ثبت إصابتك بفايروس كورونا تزويدنا بنتيجة الفحص على الإيميل ([email protected]) لتحديد التاريخ المناسب لاحقًا لدخولك الدورة التدريبية. الحضور الساعة السابعة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 1442/1/27هـ حسب تقويم أم القرى في ( المعهد أو المركز المحدد لكل طالب).

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – توظيف).



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