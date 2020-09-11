مدني مكة : احذروا التقلبات الجوية حتى الـ8 مساءً

2020-09-11

متابعات الخليج 365 - واس

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية المتوقع على المنطقة والمهيأة – بمشيئة الله تعالى – لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

المحافظات المشمولة في التقلبات الجوية

وتشمل التقلبات الجوية : محافظة الطائف،والجموم ،و أضم ،و العرضيات ،والكامل ،وبحرة ،وعرفات ،وميسان ،وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما تشير التوقعات – بمشيئة الله تعالى – إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة جدة، والقنفذة ،والليث،وخليص،ورابغ والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة ،وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً .

تقلبات الطقس مستمرة

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه .

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع .



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