لماذا يشعر بعض مرضى كوفيد-19 بالتشوش والهذيان وأوجاع الرأس؟

2020-09-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كشف بحث جديد أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يهاجم خلايا الدماغ ويقتلها لإنتاج المزيد من النسخ منه، وهو ما يفسر ظهور بعض الأعراض عند عدد من ضحايا الفيروس.

وقد أظهر العلماء المتعاونون في جميع أنحاء العالم أن الفيروس يسطو على خلايا الدماغ، لتكرار نفسه، وأثناء ذلك يمتص الأكسجين من خلايا الدماغ الأخرى بالقرب من الخلايا التي تم غزوها.

ونُشرت هذه الدراسة على الإنترنت هذا الأسبوع لكن لم تتم مراجعتها أو نشرها في أي مجلة بعد، وحتى الآن، فلا يبدو موت ضحايا كوفيد-19 ناجمًا عن تأثيرات الفيروس على الدماغ.

واستخدمت الدكتورة أكيكو إيواساكي، أخصائية المناعة بجامعة ييل، وفريقها، أدمغة المختبر، وهي أدمغة صغيرة مصنوعة من الخلايا الجذعية البشرية؛ لدراسة غزو فيروس كورونا في الوقت الفعلي.

وفي هذه التجربة، غزا فيروس كورونا المستجد خلايا الدماغ، واستخدمها للتكاثر، وليس هذا فقط، بل إنه في حين كانت الخلايا التي تم غزوها منشغلة في إخراج المزيد من نسخ الفيروس، فإن هذا أدى إلى تسمم البيئة المحيطة، حيث دخلت الخلايا المجاورة في وضع الانهيار، ووجد الباحثون فيها علامات نقص الأكسجين.

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أهمية هذه الدراسة

تفسر هذه الدراسة أسباب أوجاع الرأس والتشوش والهذيان الذي يعاني منه بعض مرضى كوفيد-19، واتضح أن ذلك يرجع إلى مهاجمة الفيروس لخلايا الدماغ.

وفسرت الدراسة ذلك بقولها: تتواصل خلايا الدماغ، التي تسمى الخلايا العصبية، مع بعضها البعض من خلال الإشارات الكهربائية، وفي الدماغ السليم، تتحرك هذه النبضات بسلاسة وبسرعة عبر شبكة واسعة من الخلايا العصبية، ما يشكل طريقًا سريعًا هائلًا للمعلومات المترابطة بشكل معقد.

وتابعت: ولكن فإن الخلايا الميتة تقطع تدفق تلك المعلومات، مثل الحفر على الطريق السريع أثناء القيادة، ونتيجة لذلك، يؤدي سارس-كوف-2 إلى إعاقة الإدراك أو التسبب في الهذيان.

نسبة المصابين بهذه الأعراض

وجدت الأبحاث المنشورة في يونيو في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن ما يصل إلى 84% من مرضى كوفيد-19 ظهرت عليهم أعراض تخص الخلايا العصبية، مثل الصداع، والهذيان، واضطراب الذاكرة أو الانتباه، والإحساس بالحرقان أو الوخز.

وفي تشريح أدمغة ضحايا الفيروس، وُجد أن لديهم علامات تورم الدماغ بشكل خطير، كما أن بعض خلايا أدمغتهم ماتت أيضًا.

الآن بعد أن أصبح من الواضح أن فيروس كورونا يمكن أن يهاجم الدماغ، يحتاج العلماء إلى معرفة كيفية وصوله إلى هناك، وماذا يفعلون حيال ذلك، وهي أسئلة لازالت قيد البحث.

مصابو كوفيد-19 حول العالم

ويُذكر أن عدد مصابي فيروس كورونا (كوفيد-19) تجاوز 28.3 مليون شخص، وتُوفي 914,256 شخصًا، بينما تعافى 20,357,351 شخصًا.



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