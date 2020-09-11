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شكرا لقرائتكم فيديو.. معلم يشرح لطلابه عبر منصة مدرستي أثناء غسيل الكلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. معلم يشرح لطلابه عبر منصة مدرستي أثناء غسيل الكلى
تحامل على آلامه حتى لا يفوت الدرس
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضرب معلم أروع الأسئلة في التفاني والعطاء حين واصل الشرح عبر منصة مدرستي أثناء تواجده على جهاز الغسيل الكلوي متناسيًا آلامه ومشاكله الصحية حتى لا يفوت الدروس على الطلاب.
وأظهر مقطع فيديو متداول المعلم وهو يشرح بينما تتصل به أجهزة ومعدات الغسيل الكلوي فيما تجاوب معه الطلاب عن بعد.
وعبر الأسبوع الأول من الدراسة عن بعد كانت هناك العديد من النماذج المشرفة للمعلمين والمعلمات الذين بادروا بمساعدة طلابهم رغم ظروفهم المرضية.
منصة مدرستي قصة نجاح جديدة
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قال أمس في لقائه بعدد من مسؤولي الوزارة إننا في المملكة نعيش تجربة جديدة في منصة مدرستي كنظام تقني جديد، حيث استطاعت الوزارة خلال مدة وجيزة أن تنقل ستة ملايين طالب وطالبة و525 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ فضلاً عن أولياء الأمور إلى منصة واحدة.
وبين أن الوزارة اختارت حلاً ليس سهلاً من خلال منصة مدرستي كنموذج تفاعلي حقيقي، ولكنها فضّلت أن تعيش هذا التحدي لثقتها بشراكة الجميع معها، إلى جانب توفير البدائل المناسبة للمنصة من خلال دروس عين في 23 قناة، أو الدخول مباشرة على مايكروسوفت Teams.
أرقام منصة مدرستي
ولفت الدكتور حمد آل الشيخ الانتباه إلى أن الأرقام التي تسجلها المنصة تظهر أن الوطن أمام قصة نجاح جديدة، مهمٌ دعمها، وتوثيقها، وتقييمها، واستكمال كل الخدمات المتوفرة فيها، مبيناً أن أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة يمثلون 85% من إجمالي عدد الدارسين في المدارس الحكومية يتفاعلون اليوم مع معلميهم، موضحاً أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة من هذه الجهود المستمرة هو الحفاظ على استمرار العملية التعليمية، وتقليص أي فاقد تعليمي.
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